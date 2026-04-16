Rafael Leao, attaccante del club milanese, è al centro di un'attenzione crescente da parte di tre grandi club europei. Manchester United, Barcellona e Chelsea hanno manifestato interesse per il giocatore, il cui contratto con il Milan scadrà nel 2026. La questione riguarda le trattative e le strategie dei club coinvolti per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante nei prossimi anni. La situazione resta in evoluzione, senza ancora sviluppi definitivi ufficializzati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Milan, Italia – Aprile 11: Durante l’incontro di Serie A tra AC Milan e Udinese Calcio al Stadio Giuseppe Meazza, Rafael Leao è stato messo sotto pressione da Thomas Thiesson Kristensen di Udinese Calcio. Questo evento è stato un altro tassello in una stagione difficile per l’attaccante portoghese, che ha visto la sua forma calare nel corso degli ultimi mesi. Fonti fotografiche indicano che l’atmosfera allo stadio è diventata tesa, e i fischi da parte dei tifosi non sono passati inosservati, specialmente dopo la sua sostituzione in una sconfitta casalinga per 3-0 contro l’Udinese.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ecco l’affare riguardante Leao 2026, tra le mire di Man United, Barcellona e Chelsea.

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