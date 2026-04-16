Eccellenze Automotive Vavassori | Sbagliato non incentivare il diesel

Durante una serata organizzata da La Gazzetta dello Sport e Gazzetta Motori dedicata alle aziende automobilistiche italiane, i rappresentanti delle principali associazioni e organizzazioni del settore hanno partecipato a un evento presso la Borsa Italiana. Tra i temi discussi c’è stato anche il ruolo del diesel, con un dirigente di un’azienda che ha affermato che non incentivarlo sarebbe un errore.

Nel corso della serata promossa da La Gazzetta dello Sport e Gazzetta Motori e dedicata alle Eccellenze Automotive italiane, anche i vertici delle principali associazioni e organizzazioni del settore sono stati protagonisti sul palco della Borsa Italiana. In particolare Roberto Vavassori, presidente di Anfia, Plinio Vanini, vicepresidente di Federauto, e Roberto Pietrantonio, presidente dell'Unrae, hanno portato le voci dell'intera filiera, dall'attività produttiva ai concessionari, fino al comparto delle case automobilistiche (comprese quelle estere che operano nella Penisola). Ecco i loro interventi.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eccellenze Automotive, Vavassori: "Sbagliato non incentivare il diesel" Il Sensore che SI GUASTA di Più nella Tua Auto e che Quasi Nessuno Pulisce Notizie correlate Leggi anche: Eccellenze Automotive, le menzioni speciali Automotive: Gazzetta Motori premia le eccellenze italianeChi produce auto oppure moto ma anche chi noleggia mezzi, e ancora chi costruisce impianti frenanti, telai o altri componenti fondamentali frutto di...