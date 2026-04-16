È una sofferenza così Iva Zanicchi gela la conduttrice in diretta No dai…

Durante l’ultima puntata del programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, si sono verificati momenti di tensione e imprevisti tecnici. In particolare, una cantante ha commentato di provare “una sofferenza così” mentre la conduttrice cercava di mantenere la calma. La conversazione è stata interrotta da una reazione di sorpresa e da tentativi di rassicurare l’intervistata, creando un clima di incertezza in studio.

Momenti di tensione e imprevisti tecnici hanno animato anche l’ultima puntata de La volta buona, il contenitore pomeridiano condotto da Caterina Balivo. Nel corso della trasmissione, come spesso accade, si è affrontato il tema delle diete e del dimagrimento, ma ciò che doveva essere un semplice confronto si è trasformato in qualcosa di ben più complicato. Collegata da casa, Iva Zanicchi ha subito attirato l’attenzione per il suo evidente disagio. La cantante, nota per il suo carattere diretto e senza filtri, non ha nascosto le difficoltà fin dai primi minuti, lasciando trasparire un nervosismo crescente che ha reso il collegamento sempre più difficile da gestire.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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