Negli ultimi giorni, sui social sono aumentati i commenti critici nei confronti di Donald Trump, con alcuni utenti che lo definiscono un

Donald Trump sta attraversando una delle fasi più turbolente della sua presidenza, con un crescente coro di voci che mette in discussione non solo le sue scelte politiche, ma la sua stessa stabilità mentale. La domanda che rimbalza da Washington ai talk show, dai circoli repubblicani alle chat dei movimenti Maga: il presidente è “ furbo come una volpe ” oppure “ soltanto pazzo “? Un interrogativo che non è più sussurrato nei corridoi del potere, ma urlato in pubblico da ex alleati, funzionari e persino dai suoi più fedeli sostenitori. Non è la prima volta che la salute mentale di un presidente americano finisce sotto i riflettori. Joe Biden aveva affrontato dubbi simili dopo il disastroso dibattito televisivo proprio contro Trump.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “È un folle genocida”: i fedelissimi si rivoltano contro Trump e ne invocano la rimozione a gran voce sui social

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