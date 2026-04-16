È un coro di studenti ma sembrano professionisti | prima lo Stabat Mater di Pergolesi poi un concerto a Ginevra
Un gruppo di studenti tra gli 11 e i 16 anni, provenienti da una scuola non specializzata in musica, si esibirà in un concerto internazionale a Ginevra. Il coro, formato nell’ambito di un progetto scolastico, ha portato sul palco un repertorio che include lo
Un coro di ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, provenienti da una scuola non musicale, protagonista di un concerto internazionale a Ginevra: è questo il risultato del progetto del Coro dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” di Mandello, che si esibirà a Meyrin, nel Cantone di Ginevra, presso la.🔗 Leggi su Leccotoday.it
STABAT MATER - PERGOLESIFESTIVAL VERBIER - BRUNO DE SA
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“Stabat Mater dolorosa…” Dalla prova generale, un estratto dello #StabatMater di #Vivaldi con il controtenore Carlo Vistoli. Concerto di Pasqua Orchestra Rai. Sul podio Giuseppe Mengoli. Anche musiche di #Pärt e #Beethoven Su @raicinque la mattina x.com