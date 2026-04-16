E scrivo i sogni dentro una bottiglia il quinto inedito dell' artista irpino Silvano Santacroce
Da oggi è possibile ascoltare e acquistare il nuovo brano dell'artista irpino Silvano Santacroce, intitolato
Da oggi disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in copia fisica "E scrivo i sogni dentro una bottiglia", quinto inedito dell’artista irpino Silvano Santacroce, sempre a supporto dell'Associazione Irpina Babbaalrum.Nuovo singolo disponibileIl brano, registrato in home studio da.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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