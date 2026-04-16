Un uomo ha trovato il numero dell'Unione Europea, anche se si dichiara poco esperto di questioni internazionali. Non ha competenze specifiche in ambito geopolitico, come molti altri in Europa. La scoperta si inserisce in un contesto di persone che, pur non avendo conoscenze approfondite, si interessano alle questioni globali. La notizia riguarda più che altro un fatto isolato, senza ulteriori dettagli o implicazioni immediate.

Non sono, per fortuna, esperto di nulla. Tantomeno di scenari mondiali come ormai in Europa sono un po' tutti. So soltanto due cose: da quando Donald Trump si è insediato di nuovo alla Casa Bianca, ci ha costretti a fiumi di polemiche sui giornali, nei talk show e sui social network, ma alla fine l'America non è mai quello che ci era sembrata. Non capisco perché stavolta dovremmo ricascarci, se non perché ci fa comodo pensare che il problema sia il rapporto tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Il «no» della premier italiana è un atto di forza e soprattutto mostra al mondo che negli Stati Uniti, in qualche cassetto della Casa Bianca, The Donald deve avere finalmente trovato il numero di telefono dell'Europa della leggendaria frase di Henry Kissinger, che quando voleva parlare con Bruxelles non sapeva mai chi chiamare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E Donald trovò il numero dell'Ue

Large-scale clashes between government and drug cartels in Brazil: At least 80 people killed

Notizie correlate

A Washington i giornalisti hanno il numero di Donald Trump: ecco quando e come risponde alle chiamateA Washington, tutti i giornalisti hanno il numero di Donald Trump: non è quindi vero che il presidente americano si sottrae così tanto alla stampa...

Sorrentino zittisce le critiche: «Sommer non è il problema dell’Inter. Trovo assurda questa cosa»di Redazione Inter News 24Sorrentino, ex portiere e noto opinionista, ha difeso Sommer dalle tante critiche piovutegli addosso dopo l’errore contro...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Blog | Trump minaccia l'Iran accanto al coniglio pasquale: cosa succede quando il potere è in mano a ego ipertrofici; Attacco di Trump al Papa. Vance: 'Vaticano segua questioni morali'; Trump contro il Papa, la solidarietà della politica al Pontefice. Meloni: Parole inaccettabili; Trump blocca lo stretto di Hormuz, le conseguenze.

Scaricata da Donald Trump, guardata con sospetto dai principali alleati europei, appesa a ciò che resta del “rapporto speciale” con von der Leyen, ora Giorgia Meloni si trova costretta a cambiare precipitosamente strategia in politica estera. E no, stavolta non - facebook.com facebook

E niente, Donald #Trump insiste con Gesù Cristo Il tycoon ha pubblicato una foto sulla sua piattaforma social Truth accompagnandola con il messaggio: “Agli estremisti radicali di sinistra potrebbe non piacere, ma io la trovo piuttosto carina!!!, Presidente DJT.” x.com