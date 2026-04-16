E' asciuto pazzo ' o parrucchiano al Teatro Garibaldi

Al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere si tiene un nuovo spettacolo della compagnia “Scena e Controscena”. La compagnia presenta la commedia di Gaetano Di Maio intitolata “E’ asciuto pazzo ’o parrucchiano”. L’evento si svolge sul palco dello storico teatro, offrendo alla scena locale un appuntamento con la comicità. La rappresentazione è parte della programmazione in corso al teatro.

Appuntamento al Teatro Garibaldi con la comicità. La compagnia “Scena e Controscena” torna sul palco dello storico teatro di Santa Maria Capua Vetere per rappresentare una commedia di Gaetano Di Maio dal titolo “E’ asciuto pazzo ’o parrucchiano”.Lo spettacolo si svolgerà il 17 e il 18 aprile con.🔗 Leggi su Casertanews.it

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