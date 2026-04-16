Il prossimo 21 dicembre uscirà nelle sale cinematografiche Dune: Parte 3, portando nuovamente sul grande schermo la storia di Paul Atreides. Il film ha già suscitato grande attesa tra il pubblico, che si prepara a vedere il protagonista affrontare nuove sfide tra scene di fuoco e pioggia. La pellicola rappresenta la continuazione della saga iniziata con il primo capitolo.

Il ventunesimo dicembre prossimo segnerà il ritorno di Paul Atreides nelle sale cinematografiche con l’uscita di Dune: Parte 3. A Las Vegas, durante il CinemaCon, Denis Villeneuve ha presentato i primi sette minuti del film insieme al cast principale composto da Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e Florence Pugh, svelando un incipit caratterizzato da una violenza bellica che ha lasciato senza parole gli spettatori presenti. Sette minuti di puro caos tra pioggia e fuoco. L’apertura della nuova pellicola rompe drasticamente con la calma precedente, proiettando lo spettatore in uno scenario di guerra totale. Le immagini mostrano navi spaziali che precipitano attraverso le nubi mentre il cielo viene squarciato da fulmini e tuoni, accompagnati dal suono costante di esplosioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dune 3: il primo incipit tra fuoco e pioggia sconvolge il pubblico

Dune Parte 3: Il Teaser Trailer! Ne Parliamo Con Victorlaszlo88! - Matioski Clip

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