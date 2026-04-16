Droga nel Casalese | condanna definitiva a 7 anni per lo spacciatore

Un uomo di 44 anni, di origine albanese e residente nel Casalese, è stato arrestato e condotto in carcere dalle forze di polizia locali. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario legato a un caso di droga. La corte ha emesso una condanna definitiva a sette anni di reclusione nei confronti dell’uomo. La notizia si inserisce in un’operazione di contrasto alla droga nella zona.

Un uomo di 44 anni, originario dell’Albania ma stabilito nel Casalese, è stato condotto in carcere dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casale Monferrato. La misura restrittiva scatta dopo la conferma definitiva di una condanna superiore ai sette anni per traffico di stupefacenti, legata al sequestro di ingenti quantità di droga avvenuto lo scorso agosto. Il provvedimento, emesso dalla Procura della presso il Tribunale di Vercelli, pone fine a un iter giudiziario iniziato con l’arresto dell’individuo nel territorio monferrino. L’uomo, che risiedeva nell’hinterland milanese, era stato fermato dalle forze dell’ordine durante un’operazione mirata al contrasto delle sostanze illegali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Droga nel Casalese: condanna definitiva a 7 anni per lo spacciatore Notizie correlate Droga e carcere: 2 anni e mezzo per lo spacciatore catturato a MassaUn giovane di ventitré anni, identificato come cittadino italiano, è stato arrestato dai carabinieri a Massa Fiscaglia e trasferito nel carcere... Olbia, droga nel cuore della città: preso lo spacciatore nel localeI carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un giovane accusato di spaccio di stupefacenti nel cuore della città, dopo...