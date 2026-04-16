dramma a garbagnate scende in strada e si spara

Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Garbagnate, nella frazione di Santa Maria Rossa. L’episodio è avvenuto intorno alle 15:30 in strada, dove l’uomo si è sparato. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni passanti e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini sull’accaduto.

Ci sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione. Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a confronto a Garbagnate. Serata partecipata e ricca di. Assegno da Amazon Prime con una lettera proveniente dagli Usa: ecco la nuova sofisticata truffa,. Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Un uomo di 43 anni, residente a Bovisio Masciago, è stato arrestato nel pomeriggio di. Quintali di droga dalla Spagna sui Tir, 13 arresti dei carabinieri tra Monza e Milono.. Servizio straordinario di prevenzione e controllo del territorio il 14 aprile nell’area del Parco delle.🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

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Il dramma del calcio italiano è il suo ostinato riduzionismo. Continuiamo a dividere: tecnica vs tattica vs atletismo, attacco vs difesa...il Gioco è Indivisibile. Come attacchi influenza come difendi e viceversa. Se altrove "vanno più forte" non è solo per motivi fisici. x.com