dramma a garbagnate scende in strada e si spara

Un uomo è deceduto oggi pomeriggio a Garbagnate in strada, vicino a Santa Maria Rossa, frazione del comune. L’episodio si è verificato intorno alle 15,30 e sembrerebbe essere collegato a un gesto estremo compiuto dall’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.

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