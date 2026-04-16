Dopo le vicende di Menchetti e AVS, si aggiunge ora Scelgo Arezzo, che invita a cercare di far funzionare le cose realmente. La discussione si concentra sull’analisi dei documenti ufficiali come punto di partenza per comprendere la situazione, lasciando da parte interpretazioni soggettive. La comunicazione si rivolge a un pubblico interessato a capire i fatti attraverso i testi scritti, senza aggiunte o supposizioni.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli ? FONTE comunicato stampa Selgo Arezzo Dopo chi rifà le piazze, chi riqualifica i quartieri e chi promette sicurezza pure alle panchine, ecco che arriva anche Scelgo Arezzo con una proposta che, a sentirla così, pare quasi una battuta: far funzionare la mobilità. usando le cose che già ci stanno. Il progetto si chiama “Arezzo Intermodale” e già qui uno s’immagina roba complicata. In realtà il concetto è semplice: treni che passano più spesso, bus che arrivano davvero e parcheggi dove lasci la macchina senza do’ girà mezz’ora come un bischero. Il tutto per risolvere un mistero aretino: 120mila persone che ogni giorno si muovono in città senza sapere bene come, quando e soprattutto quanto ci metteranno.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Dopo Menchetti, AVS… ora Scelgo Arezzo: “oh ragazzi, si prova a falla funzionà davvero”

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