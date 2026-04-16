Dopo il PNRR | quale futuro per i Comuni?

Il 23 aprile a Lecco si terrà un confronto tra rappresentanti istituzionali e amministratori locali per discutere delle prospettive future dei Comuni dopo l’arrivo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’evento parteciperanno la parlamentare, il responsabile di un ente regionale e il sindaco della città, che affronteranno il tema di come utilizzare i fondi ottenuti per migliorare i servizi pubblici e lo sviluppo locale.

Le risorse sono arrivate. Ora è il momento delle scelte.Il 23 aprile a Lecco, un confronto con Maria Elena Boschi, Mauro Del Barba e il sindaco Mauro Gattinoni per capire come trasformare il PNRR e i fondi ottenuti in sviluppo concreto, servizi migliori e qualità della vita.In vista delle.🔗 Leggi su Leccotoday.it Elezioni Chivasso 2027: l'intervista a Gianluca Vitale e Adriano Pasteris Notizie correlate Quale sarà il futuro del QB dopo il rilascio dei Dolphins?2026-03-09 15:57:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Via Consorziale, quale futuro? Dopo la bonifica mancano ideeLa ferita ambientale di via Consorziale a Zerbinate è stata finalmente suturata, ma il futuro dell’area resta un’incognita legale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Un Piano giovani dopo il Pnrr, così la politica trovi l’uscita dalla crisi; Il Futuro di iNEST: Come Accedere ai Nuovi Bandi per l’Innovazione nel Nord-Est dopo il PNRR; Decreto PNRR: dopo l’ok della Camera al ddl di conversione. Ora l’esame del Senato; Sanità e Pnrr, tutte le novità dopo il via libera della Camera. Cosa sarà il Mezzogiorno dopo il Pnrr?Cosa sarà il Mezzogiorno dopo il Pnrr? Due giorni di confronto e dibattito a Napoli (Gallerie d’Italia, da venerdì alle 9.30) promosso da MerIta, la Fondazione nata ... ilmattino.it Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0: come cambia la sanità digitale dopo il PNRRIl Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato un acceleratore senza precedenti per la trasformazione digitale della sanità italiana. In pochi anni, strumenti come il Fascicolo Sanitario ... regione.campania.it Furia a Madrid dopo l'eliminazione in Champions: l'arbitro è "infame", Vinicius litiga con Bellingham e Arbeloa... - facebook.com facebook Dopo secoli si sa dov’era la casa che William Shakespeare comprò a Londra x.com