Dopo il PNRR | quale futuro per i Comuni?

Da leccotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 aprile a Lecco si terrà un confronto tra rappresentanti istituzionali e amministratori locali per discutere delle prospettive future dei Comuni dopo l’arrivo delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’evento parteciperanno la parlamentare, il responsabile di un ente regionale e il sindaco della città, che affronteranno il tema di come utilizzare i fondi ottenuti per migliorare i servizi pubblici e lo sviluppo locale.

Le risorse sono arrivate. Ora è il momento delle scelte.Il 23 aprile a Lecco, un confronto con Maria Elena Boschi, Mauro Del Barba e il sindaco Mauro Gattinoni per capire come trasformare il PNRR e i fondi ottenuti in sviluppo concreto, servizi migliori e qualità della vita.In vista delle.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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