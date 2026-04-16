Dopo il Brindisi, che ha vinto il campionato di Eccellenza, anche il Bisceglie sembra prossima alla promozione in Serie D. La squadra pugliese si trova molto vicina al raggiungimento di questo obiettivo, con i risultati delle ultime partite che sembrano favorire il passaggio di categoria. Se non ci saranno imprevisti, il passaggio in Serie D dovrebbe essere ufficiale a breve.

Altra squadra pugliese in arrivo in Serie D: dopo il Brindisi, che ha vinto il campionato di Eccellenza, a meno di clamorosi colpi di scena è in arrivo anche il Bisceglie. La vittoria ai calci di rigore contro i laziali della Boreale, infatti,. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Dopo il Brindisi anche il Bisceglie ad un passo dalla Serie D

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