Una donna è stata colpita con più colpi di pistola nel parcheggio di un supermercato di Omaha, nel Nebraska. L'episodio sarebbe stato preceduto da un’aggressione della stessa donna a un bambino presente sul posto. La polizia ha avviato le indagini sull’accaduto e ha già raccolto alcune testimonianze. Attualmente non sono stati ancora resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dei fatti o sulle eventuali motivazioni.

Un episodio raccapricciante si è verificato nel parcheggio di un supermercato Walmart a Omaha, nel Nebraska. Una donna aveva rapito un bambino e, all’arrivo della polizia, lo ha aggredito con un grosso coltello da cucina. L’intera scena è stata ripresa dalla telecamera indossata dagli agenti. Il Dipartimento di Polizia di Omaha ha rilasciato una dichiarazione sulla propria pagina Facebook riguardo alla terribile notizia. Gli agenti di polizia sono intervenuti nel parcheggio del Walmart di Omaha, in Nebraska, poco dopo le 9:10 del mattino, poiché era stato segnalato che una donna armata di un “grande coltello da cucina” aveva rapito un bambino.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Donna uccisa a colpi di pistola dopo che aggredisce un bimbo

Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026

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