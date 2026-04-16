Dissesto il Comitato Casa Comune chiede di partecipare alla cabina di coordinamento

Il Comitato Casa Comune di Chieti ha inviato una richiesta ufficiale per partecipare alla riunione della cabina di coordinamento sulla ricostruzione, prevista per il 17 aprile in prefettura. La richiesta è stata presentata in vista dell'incontro di domani, al fine di essere coinvolto nelle decisioni riguardanti le operazioni di ricostruzione e gestione del dissesto.

Il Comitato Casa Comune di Chieti ha formalmente avanzato richiesta di partecipazione alle attività della cabina di coordinamento sulla ricostruzione, convocata per domani, 17 aprile, in prefettura.L’istanza è stata presentata nella mattinata odierna, alla vigilia dell’incontro istituzionale.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Dissesto a Santa Maria, il Comitato Casa Comune chiede più trasparenza sui datiSecondo il Comitato, mentre si monitora la tenuta della struttura, "un’intera comunità vive da troppo tempo in uno stato di incertezza e precarietà"... Leggi anche: Dissesto a Chieti, il Comitato Casa Comune: “Accesso agli atti e chiarezza sugli immobili sgomberati” Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Legnini parte da Santa Maria, il candidato sindaco incontra i rappresentanti del comitato [FOTO]; Sicari inaugura la sede elettorale in centro, c'è anche Marsilio: Quella di Chieti è una partita decisiva [FOTO]; Lega e Azione Politica sull'amministrazione Ferrara: Fallimentare, tra fondi non utilizzati e opere ferme. Comune in dissesto, affidata in gestione la casa di riposoZAVATTARELLO. Il Comune di Zavattarello ha affidato in gestione per 25 anni la Rsa e il Cdi (centro diurno) della casa di riposo municipale a Sereni Orizzonti, gruppo friulano che gestisce residenze ... laprovinciapavese.gelocal.it ! Ieri è stata una gran giornata per noi del Comitato San Rocco Bene Comune, abbiamo inaugurato la nostra casa! Grazie a tutti coloro che sono venuti a trovarci e hanno sottoscritto la tessera! Vuoi tesserar facebook