Dimensionamento scolastico l’annuncio di Micheli | Nessun accorpamento previsto

Ieri si è tenuto a Catanzaro un incontro alla Cittadella regionale con l’obiettivo di discutere il piano di dimensionamento scolastico per il prossimo anno scolastico. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore regionale all’istruzione, che ha confermato che non sono previsti accorpamenti di istituti o chiusure di scuole. Durante il tavolo tecnico sono stati affrontati i temi relativi alla rete scolastica e alla programmazione dell’offerta formativa per il 2027-2028.

Si è svolto ieri, alla Cittadella regionale di Catanzaro, il tavolo tecnico dedicato al piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa, anno 2027-2028’, presieduto dall’assessore regionale all’istruzione della Regione Calabria, Eulalia Micheli.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dimensionamento scolastico, via libera all'accorpamento di 8 scuole Dimensionamento scolastico, Errico: “Bene lo stop all’accorpamento di Pietrelcina”“Prendo atto con favore del superamento dell’ipotesi di accorpamento dell’Istituto Comprensivo “San Pio” di Pietrelcina con l’Istituto Comprensivo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Graduatorie interne di istituto: dimensionamento scolastico, accorpamenti e unificazione delle graduatorie; Organico docenti, caos per il prossimo anno scolastico; Scuola, la Regione Calabria blinda i plessi: Nessun accorpamento per l’anno 2027-2028; Dimensionamento, Uil Calabria: La scuola non può essere governata solo da criteri numerici. Dimensionamento scolastico 2027-2028, Micheli: «Nessun accorpamento»L’assessore regionale all’Istruzione ha confermato oggi la linea condivisa nel corso del tavolo tecnico dedicato al Piano regionale ... corrieredellacalabria.it Dimensionamento scolastico, la Regione al Tar a fianco del Comune di Città di CastelloPERUGIA - La Regione Umbria si costituirà «ad adiuvandum» a favore del ricorso al Tar presentato dal Comune di Città di Castello (c’è anche quello del Comune di Gubbio), sostenendo la sua azione ... ilmessaggero.it Dimensionamento scolastico in Calabria, Micheli: “nessun accorpamento" - facebook.com facebook