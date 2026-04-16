Deriva securitaria e militarizzazione del discorso | in programma un aperitivo ' illegale'

Lunedì 20 alle 19 si terrà al Korova Milk Bar di Ferrara un evento chiamato ‘Questo aperitivo è illegale’, promosso da diverse associazioni locali. L’iniziativa si svolgerà in via Croce Bianca e si inserisce in un dibattito più ampio che affronta temi legati alla securizzazione e alla militarizzazione del discorso pubblico. La serata mira a sensibilizzare sui temi delle politiche di controllo e repressione, attraverso un momento di confronto pubblico.

Un aperitivo ‘illegale’. Lunedì 20 alle 19, al Korova Milk Bar di Ferrara di via Croce Bianca, si terrà l’iniziativa pubblica ‘Questo aperitivo è illegale’, promossa da ‘La città che vogliamo’, Arci Ferrara, Forum Droghe e la Società della Ragione.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayAl.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Una deriva securitaria della neraUna storia italiana Con il caso Garlasco, c’è stato il superamento dei confini narrativi imposti dalla natura criminale dei casi presi in oggetto,... Torna nel Pala Dean Martin di Montesilvano l'appuntamento con i "concerti aperitivo": il programma completoCinque appuntamenti domenicali con la musica di qualità nel Pala Dean Martin per l'iniziativa gratuita proposta dall'amministrazione di Montesilvano...