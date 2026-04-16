Del Genio | Sul futuro di Conte è normale parlarne

Le conversazioni sul possibile futuro di Antonio Conte sono state avviate da dichiarazioni recenti di un suo sostenitore. Queste affermazioni sono arrivate dopo momenti di discussione pubblica e si sono concentrate sulle prospettive professionali dell’allenatore. Non si tratta di notizie improvvise, ma di sviluppi che seguono un ciclo di dichiarazioni e indiscrezioni già circolate in precedenza. Le fonti coinvolte nel settore sportivo continuano a monitorare la situazione.

Le discussioni sul futuro di Antonio Conte non nascono dal nulla. È questa, in sintesi, la posizione espressa da Paolo Del Genio nel corso di Canale 8, in risposta a un ascoltatore che contestava il peso dato al tema allenatore. Il giornalista ha chiarito che il dibattito non sarebbe mai esploso in questi termini senza alcuni segnali arrivati direttamente dai protagonisti. Il punto, secondo lui, non è mettere in discussione a priori il contratto in essere, ma prendere atto di dichiarazioni pubbliche che hanno inevitabilmente aperto uno scenario da monitorare fino al termine della stagione. Nel suo intervento, Del Genio ha spiegato che a far partire il confronto non sono state ricostruzioni gratuite, ma le parole dello stesso Conte e la successiva posizione del presidente.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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