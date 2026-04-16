Decreto agricoltura multe da 100mila euro e nuovo reato di agropirateria | cos’è

Il parlamento ha approvato un disegno di legge dedicato alla tutela dell’agroalimentare, che introduce nuove norme e sanzioni. Tra queste, si stabilisce il reato di “agropirateria”, con multe che possono arrivare fino a 100.000 euro. La legge definisce anche le sanzioni per le irregolarità nel settore agricolo e alimentare, in modo da rafforzare il controllo e la tutela dei prodotti.

È stato dato il via libera al Ddl per la tutela agroalimentare. Con questo si introduce il reato di “agropirateria” e si definisce il quadro di sanzioni per le irregolarità del settore. L’obiettivo è la tutela delle eccellenze alimentari Made in Italy. Nella Giornata del Made in Italy, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida ha parlato di un risultato storico raggiunto in Parlamento. Dopo l’approvazione, il prossimo passo è l’applicazione pratica delle norme. Si vuole agire direttamente nelle situazioni in cui si inseriscono le associazioni mafiose o paramafiose. Il progetto prevede che quanto viene confiscato vada alle persone meno abbienti.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Decreto agricoltura, multe da 100mila euro e nuovo reato di agropirateria: cos’è Notizie correlate Stop all’agropirateria: carcere e multe fino a 50.000 euro per le frodiLa Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sulla tutela agroalimentare, con un esito di 154 voti favorevoli, 110... Decreto Sicurezza: 13 punti critici e multe da 10mila euroUn dossier presentato oggi al Senato da un gruppo di giuristi ha definito il recente decreto sulla sicurezza come una minaccia diretta ai fondamenti... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Primi effetti del decreto sicurezza: 4 sindacalisti rischiano sanzioni fino a 10mila euro per protesta senza preavviso; Ddl Tutela Agroalimentare. Lollobrigida: con questa legge più trasparenza, più tracciabilità, più salute. Il decreto Milleproroghe è legge, il testo in 17 articoli. Multe, forze armate, vigili del fuoco, emergenze e PMI: cosa cambiaLa sperimentazione delle Tecniche di evoluzione assistita, le cosiddette Tea, viene prolungata fino al 31 dicembre 2026, mentre viene rinviato al 31 marzo 2026 l'obbligo di stipula dei contratti ... ilmattino.it Milleproroghe, dai medici alle multe fino ai Lep: cosa c'è nel decreto approvato dal cdm, i 16 articoliLa sperimentazione delle Tecniche di evoluzione assistita, le cosiddette Tea, vengono prolungate fino al 31 dicembre 2026. Cosi come alla stessa data viene rinviato l'obbligo di stipula dei contratti ... ilmessaggero.it Lavoratori migranti stagionali in agricoltura sfruttati in aziende agricole di varie province lombarde, tra cui Milano, eludendo le norme del cosiddetto decreto flussi. Il “sistema” è stato scoperchiato dalla guardia di finanza di Rovato (Brescia) nell'ambito di un'ind - facebook.com facebook *CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N.167* Il Consiglio dei ministri è convocato venerdì 3 aprile 2026, alle ore 09.00, a Palazzo Chigi per l’esame del seguente ordine del giorno: - SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia x.com