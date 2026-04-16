De Martino l’ha fregato – Affari Tuoi Michele perde 75mila euro | il concorrente disoccupato divide i social

Durante la puntata di Affari Tuoi trasmessa il 15 aprile 2026, un concorrente disoccupato è stato protagonista di una vicenda che ha suscitato reazioni sui social. Michele, questo il suo nome, ha perso 75 mila euro durante il gioco, generando discussioni tra gli utenti online. La vicenda ha diviso l’opinione pubblica, con commenti sia a sostegno che critici nei confronti del risultato.

È polemica sui social dopo la puntata di Affari Tuoi del 15 aprile 2026: protagonista Michele, concorrente molisano disoccupato finito al centro di un acceso dibattito online. Da un lato c’è chi difende la sua scelta di seguire l’istinto fino in fondo, dall’altro chi lo accusa di aver rifiutato cifre importanti in modo imprudente, arrivando a perdere una possibile svolta economica. Una vicenda che, nel giro di poche ore, ha diviso il pubblico tra empatia e incredulità. Michele, originario di Campodipietra (Campobasso), meccanico specializzato in mezzi pesanti – ma con una preferenza per le auto – ha raccontato di essere attualmente disoccupato, lanciando anche un appello per avere lavoro in Molise.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “De Martino l’ha fregato” – Affari Tuoi, Michele perde 75mila euro: il concorrente disoccupato divide i social Notizie correlate Affari tuoi, Michele è un meccanico disoccupato: “Cerco lavoro” ma rifiuta 75mila euroLa puntata di Affari tuoi di stasera, mercoledì 15 aprile, è stata particolarmente intensa. Affari Tuoi, Stefano De Martino perde la pazienza e lascia lo studio per colpa del concorrenteLa puntata del 14 marzo di Affari Tuoi mette a dura prova la pazienza di Stefano De Martino alle prese con un concorrente a dir poco logorroico. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Affari tuoi, Herbert sostituisce De Martino e delude Alessia: Volevo Stefano. Poi la vincita più amara; Affari Tuoi, De Martino abbagliato dalla bellezza dei concorrenti: la partita è disastrosa ma finisce con un colpo di scena; Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Martina Miliddi, la rivelazione di Affari Tuoi: Stefano De Martino? Gli sono debitrice... Affari Tuoi, Stefano De Martino scambiato per Gerry Scotti in studio. Cosa è successo nella puntata del 15 aprile?Durante Affari Tuoi del 15 aprile, De Martino viene scambiato per Gerry Scotti dopo una frase di Michele che cita il programma Chi vuol ... alfemminile.com Affari Tuoi, Stefano De Martino in confusione: cosa è successo nella puntata del 15 aprile 2026?Caos nella puntata del 15 aprile di Affari Tuoi . Il conduttore Stefano De Martino è andato in confusione, ecco che cosa è successo. Puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri sera, ... notizie.it Affari Tuoi, la reazione di Michele: "La mia ragazza mi…Altro... - facebook.com facebook #Affarituoi, Michele è un meccanico disoccupato: "Cerco lavoro" ma rifiuta 75mila euro x.com