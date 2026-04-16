Il governatore della regione ha commentato le recenti mosse della candidata, sostenendo che abbia deciso di spostarsi in Calabria per tentare di essere rieletta. La candidata, che non è stata scelta dalla sua comunità originaria, ha optato di candidarsi in un collegio diverso, secondo quanto riferito dal leader di un movimento politico. La questione riguarda le strategie adottate dai candidati per mantenere la propria carica elettorale.

Il leader di Sud chiama Nord, De Luca, ha scagliato durissime critiche contro Matilde Siracusano, accusandola di aver scelto un collegio elettorale in Calabria per garantirsi la rielezione dopo non essere stata scelta dai cittadini di Messina. La polemica, che tocca i nervi scoperti del rapporto tra Sicilia e Calabria, si inserisce in un clima di scontro personale tra i vertici politici, con De Luca che ironizza sulle recenti movenze della parlamentare e sulla sua gestione dei rapporti con le istituzioni siciliane. Tra strategie elettorali e risorse per il territorio. La questione politica si sposta sui binari del consenso territoriale, dove...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Luca attacca Siracusano: “Cerca rifugio in Calabria per rieleggersi

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