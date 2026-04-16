Aurelio De Laurentiis potrebbe tornare in Italia già questo sabato. La sua presenza è stata annunciata come possibile, ma non ancora confermata ufficialmente. Il ritorno in patria del presidente della società calcistica arriva dopo un periodo all’estero. La sua eventuale presenza al prossimo evento è stata già anticipata, anche se manca ancora una comunicazione definitiva.

Il ritorno in Italia di Aurelio De Laurentiis è ormai vicino. Il presidente del Napoli sta per chiudere il suo viaggio negli Stati Uniti e, secondo quanto riferito da Corriere del Mezzogiorno, non è escluso che possa essere presente già sabato al Maradona per la sfida contro la Lazio. La sua eventuale presenza a Fuorigrotta sarebbe un segnale importante in un momento delicato della stagione. Sullo sfondo, infatti, resta il tema del confronto con Antonio Conte, atteso per iniziare a definire le linee del progetto che accompagnerà il club verso la prossima annata. Prima c’è il campo, con un appuntamento pesante contro la Lazio. Poi sarà il momento dei ragionamenti più ampi.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - De Laurentiis verso il rientro: possibile presenza sabato

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