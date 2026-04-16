De Laurentiis torna a Napoli | possibile mossa in arrivo? Ecco cosa filtra

Aurelio De Laurentiis tornerà a Napoli nelle prossime ore e potrebbe essere presente alla partita contro la Lazio prevista per sabato allo stadio Maradona, come riportato dal ‘Corriere del Mezzogiorno’. La sua presenza nel settore riservato ai dirigenti è ancora da confermare, ma le fonti indicano questa possibilità in vista dell’evento sportivo. La sua presenza potrebbe rappresentare un momento di attenzione per i tifosi e gli addetti ai lavori.

Aurelio De Laurentiis rientrerà a Napoli nelle prossime ore e potrebbe assistere sabato al Maradona nella sfida contro la Lazio, secondo quanto riporta il ‘Corriere del Mezzogiorno’. De Laurentiis: il ritorno programmato a Napoli. Il presidente azzurro interrompe la sua assenza dalla città e prepara il rientro nei giorni cruciali della stagione. La sua presenza allo stadio Maradona non è ancora confermata, ma l’ipotesi circola con insistenza negli ambienti del club. La partita contro i biancocelesti rappresenta un banco di prova importante per gli azzurri in questa fase del campionato. De Laurentiis utilizzerà il momento per fare il punto sulla situazione generale del Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis torna a Napoli: possibile mossa in arrivo? Ecco cosa filtra VIDEO NM A RIYADH - De Laurentiis sorride a “Napoli Magazine” dopo la vittoria della Supercoppa Notizie correlate Conte può lasciare il Napoli? Cosa filtra sul futuro dell’allenatore e le possibili strategie di De Laurentiisdi Redazione JuventusNews24Conte può lasciare il Napoli? La dirigenza pianifica la prossima stagione tra i dubbi sul mister e i tantissimi milioni... Leggi anche: Sartori Napoli, possibile addio dal Bologna per il dirigente? Ecco cosa filtra Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis a Hollywood: Conte in Nazionale? Gli direi sì. Ma non credo ora accetterebbe; De Laurentiis: Conte? Non mi abbandonerebbe all'ultimo minuto, ha ancora un anno di contratto; De Laurentiis, cittadinanza onoraria a luglio. E il Maradona torna in corsa per Euro2032; De Laurentiis: 'Secondo scudetto un thriller, Conte gran motivatore'. De Laurentiis torna protagonista: messaggi a Conte. Non ha aperto al rinnovo del misterIl presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, torna protagonista. Dopo due anni in cui aveva lasciato spazio ad Antonio Conte, il patron del sodalizio campano si riprende la scena mediatica e lo fa ... msn.com De Laurentiis forse non andrà a processo per Osimhen, si torna davanti al giudiceDe Laurentiis forse non andrà a processo per Osimhen. Per l'avvocato difensore è nullo il decreto che ha disposto il rinvio a giudizio. ilnapolista.it Napoli, De Laurentiis cambia passo: “Torna al centro della scena” Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte entra in una nuova fase. "Dopo due anni di silenzio, ADL è tornato a parlare ogni giorno, riprendendosi spazio mediatico". Un segnale che s - facebook.com facebook Napoli, il processo ad Aurelio De Laurentiis per l'accusa di falso in bilancio rischia di tornare davanti al gup. La decisione è attesa per il 20 maggio e fra le persone chiamate a testimoniare ci sono anche Victor Osimhen e Cristiano Giuntoli x.com