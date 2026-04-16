Tra Berlino e Dresda, la regione della Lusazia sta attraversando una trasformazione significativa. Le miniere di lignite, attive per più di cento anni, vengono progressivamente abbandonate e riqualificate. Al loro posto si stanno formando numerosi laghi artificiali, che ora costituiscono il più grande sistema di laghi creati dall’uomo in Europa. Questa operazione coinvolge vaste aree di territorio e rappresenta un cambiamento importante per il paesaggio locale.

Tra Berlino e Dresda, la regione della Lusazia sta completando una metamorfosi radicale: le vecchie miniere di lignite, che per oltre un secolo hanno scavato il suolo della Germania orientale, si stanno trasformando nel più vasto sistema di laghi artificiali del continente europeo. Il progetto mira a convertire 23 bacini d’acqua, per un totale di circa 14mila ettari, in un polo turistico e naturale senza precedenti. Dall’oro marrone alla riconversione idrica. Il paesaggio attuale della Lusazia è il risultato di un cambiamento epocale nelle priorità economiche e ambientali della Germania. Per decenni, il sottosuolo di quest’area è stato sfruttato per l’estrazione massiccia di carbone bruno, una risorsa definita localmente oro marrone per il ruolo cruciale che ha avuto nello sviluppo industriale e nella produzione di energia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’oro marrone ai 23 laghi: la metamorfosi della Lusazia

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