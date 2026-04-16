Dal 16 aprile 2026, la galleria In Via Cluverio Officina a Palermo accoglie l’esposizione intitolata Architexture, dedicata all’opera di Ernesto Mistretta. L’evento rappresenta la prima occasione pubblica di grande rilievo per ammirare le sue creazioni artistiche. La mostra si concentra sulle opere dell’artista, che spaziano dall’architettura di Jean Nouvel alle sue tele pittoriche. La rassegna rimarrà visitabile fino a una data ancora da definire.

A partire da giovedì 16 aprile 2026, la galleria In Via Cluverio Officina a Palermo ospita l’esposizione Architexture, il primo grande evento pubblico dedicato all’opera di Ernesto Mistretta. L’artista, che ha consolidato la propria carriera lavorando per oltre due decenni nello studio di Jean Nouvel su progetti di rilevanza globale come il Museo Nazionale del Qatar, il Louvre Abu Dhabi e la Philharmonie de Paris, presenta un percorso che fonde i linguaggi dell’architettura, del design e della pittura. L’allestimento, curato dalla direttrice artistica della galleria Josephine Flasseur, non si limita alla semplice esposizione di oggetti, ma si configura come un progetto spaziale capace di trasformare l’ambiente espositivo in un luogo immersivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’architettura di Jean Nouvel alla tela: l’arte di Ernesto Mistretta

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