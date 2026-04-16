Un pilota di Moto2, noto per la sua dedizione alle corse, ha recentemente attirato l’attenzione per un episodio particolare: ha percorso a piedi nudi una lunga distanza fino in Pakistan. Questa vicenda, poco conosciuta, si distingue per la sua natura insolita e per il viaggio che ha compiuto, lontano dai riflettori del mondo delle corse. La storia, ancora poco documentata, coinvolge un’atleta che ha scelto di intraprendere questa strada in modo inaspettato.

di Alessio Lento C’è una storia che va oltre le corse e le luci della ribalta, una storia che ha del sorprendente e che riguarda un pilota di Moto2, noto per la sua dedizione e per un gesto che lo ha portato lontano, fino al Pakistan. Parliamo di Axel Pons, figlio del celebre ex pilota Sito Pons, che ha suscitato una grande attenzione sui social dopo un’incredibile avventura. Axel Pons, in seguito a una lunga carriera nelle competizioni motociclistiche, si è trovato al centro di un’azione che ha catturato l’immaginazione di molti: un viaggio a piedi nudi attraverso il Pakistan. Questo gesto straordinario non è solo un semplice atto di coraggio, ma una vera e propria dichiarazione di forza e spirito di avventura.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dalla Moto2 al Pakistan a piedi nudi: la storia nascosta del famoso pilota

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