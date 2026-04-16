Da Edoardo Leo a Ernesto Maria Ponte | doppio appuntamento al Cilea

Al teatro Francesco Cilea si svolgeranno due serate consecutive dedicate al teatro e alla commedia, organizzate dall’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli. Sul palco si esibiranno due attori molto conosciuti dal pubblico italiano, Edoardo Leo ed Ernesto Maria Ponte, entrambi protagonisti di diverse produzioni teatrali e televisive. Gli eventi si inseriscono nel calendario di spettacoli che mira a offrire un’esperienza di intrattenimento di qualità.

Due serate consecutive all’insegna del teatro e della comicità di qualità. L’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli porta sul palco del teatro "Francesco Cilea" due protagonisti molto amati dal pubblico italiano: Edoardo Leo ed Ernesto Maria Ponte.Il primo appuntamento è in programma il 17 aprile.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Reggio Calabria, doppio appuntamento al Cilea: Edoardo Leo ed Ernesto Maria Ponte sul palco con l’Officina dell’Arte - facebook.com facebook