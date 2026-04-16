Cura dei nipoti e memoria | assistere i nipoti dimezza il calo del linguaggio i dati sorprendenti su quasi 10.000 intervistati

Uno studio ha analizzato i dati di circa 10.000 persone e ha scoperto che chi si prende cura dei nipoti mantiene meglio le capacità linguistiche nel tempo. Prendersi cura dei bambini, infatti, sembra ridurre di circa la metà il declino del linguaggio legato all’età. I risultati evidenziano come l’assistenza ai più piccoli rappresenti anche un’attività che stimola e mantiene attive le funzioni cognitive.

Prendersi cura dei più piccoli di casa è un gesto d'amore immenso, un impegno quotidiano e, numeri alla mano, un'eccezionale ginnastica per la mente. A certificarlo è una complessa indagine statistica pubblicata sulla rivista scientifica Psychology and Aging, condotta dai ricercatori della Tilburg University in stretta collaborazione con l'Università di Ginevra e il Karolinska Institutet. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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