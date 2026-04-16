Cultura a Pontedera | oltre 5mila presenze nei sei giorni di ' Ponte di Parole'

Il festival culturale si è concluso a Pontedera dopo sei giorni, dal 7 al 12 aprile, attirando più di 5.000 persone. Durante l’evento, che si è svolto in 19 diversi luoghi della città, sono stati organizzati 80 appuntamenti. Numerose realtà del territorio hanno preso parte a questa manifestazione, che ha visto la partecipazione di pubblico e operatori culturali.

'Ponte di Parole' 2026 chiude con un bilancio da record: sono oltre 5mila le presenze del festival pontederse che, per sei giorni, dal 7 al 12 aprile, ha attraversato 19 luoghi cittadini con 80 eventi, coinvolgendo tante realtà del territorio. "La quinta edizione va in archivio con uno.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate A Pontedera è tempo di 'Ponte di Parole', i libri protagonisti del festivalTorna a Pontedera dal 7 al 12 aprile 'Ponte di Parole', il festival letterario diffuso che fa incontrare autori e lettori, ma che propone anche... Il Cardinale Zuppi a Pontedera per il festival letterario Ponte di ParoleIl Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, sarà a Pontedera per il... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ponte di Parole a Pontedera il festival letterario diffuso che porta in città oltre 80 eventi; Partenza sprint per Ponte di Parole; Alto livello di partecipazione al festival letterario di Pontedera: oltre 2mila persone nei primi due giorni; Pontedera: Pietà - Evento di Arte contemporanea, Teatro in Toscana - Teatro Era. Ponte di Parole a Pontedera il festival letterario diffuso che porta in città oltre 80 eventiIl festival Ponte di Parole dal 7 al 12 aprile si prepara a trasformare Pontedera in un grande palcoscenico diffuso dedicato ... intoscana.it Oltre 2000 presenze a 'Ponte di Parole': il pienone per ZuppiOltre 2mila persone nei quasi 30 eventi dei primi due giorni di Ponte di Parole. I primi numeri del festival letterario di Pontedera, partito martedì 7 ... gonews.it Visual radio Pontedera social. . Ponte di Parole da record, oltre cinquemila presenze nei sei giorni di Festival Ponte di Parole 2026 chiude con un bilancio da record. Sono oltre 5mila le presenze del Festival che, per sei giorni, dal 7 al 12 aprile, ha attraversato - facebook.com facebook