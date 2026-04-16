Cultura a Pontedera | oltre 5mila presenze nei sei giorni di ' Ponte di Parole'

Da pisatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival culturale si è concluso a Pontedera dopo sei giorni, dal 7 al 12 aprile, attirando più di 5.000 persone. Durante l’evento, che si è svolto in 19 diversi luoghi della città, sono stati organizzati 80 appuntamenti. Numerose realtà del territorio hanno preso parte a questa manifestazione, che ha visto la partecipazione di pubblico e operatori culturali.

'Ponte di Parole' 2026 chiude con un bilancio da record: sono oltre 5mila le presenze del festival pontederse che, per sei giorni, dal 7 al 12 aprile, ha attraversato 19 luoghi cittadini con 80 eventi, coinvolgendo tante realtà del territorio. "La quinta edizione va in archivio con uno.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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