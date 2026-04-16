CSM | promozione e 30.000 euro di arretrati alla giudice Apostolico

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso di promuovere retroattivamente una giudice al settimo livello della carriera, riconoscendole anche un arretrato di 30.000 euro. La promozione avviene con effetto immediato e riguarda un giudice in servizio da diversi anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal CSM e riguarda anche il pagamento di somme dovute per gli arretrati.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato la promozione retroattiva di Iolanda Apostolico, portandola al settimo livello della carriera magistratuale. La decisione, che comporta per la giudice siciliana un beneficio economico superiore ai trentamila euro sotto forma di arretrati, è stata presa nonostante il forte dissenso registrato durante il voto in plenum. La questione riguarda una magistrata che ha cessato il servizio alla fine del 2024, all’età di 62 anni, ma che ha voluto proseguire il contendere per ottenere gli avanzamenti di carriera ritenuti spettanti. La risoluzione del CSM stabilisce che l’incremento professionale debba avere effetto a partire dall’11 aprile 2023, rendendo necessari i pagamenti per i ventidue mesi precedenti al suo pensionamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CSM: promozione e 30.000 euro di arretrati alla giudice Apostolico Notizie correlate ESCLUSIVO - Il Csm riabilita Apostolico: scatta la promozione per la giudice del caso CutroIl CSM riabilità la giudice Iolanda Appstolico che è stata promossa con la settima valutazione di professionalità e, quindi, con un conseguente... All’ex giudice Apostolico l’Oscar alla carriera del Csm: promossa (con aumento di pensione) dopo aver appeso la toga al chiodoPiove sempre sul bagnato? Sembrerebbe proprio di sì, almeno in questo caso, e quanto meno a Catania, dove l’ex giudice del caso migranti, nonostante... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Csm, ok allo scatto di carriera dell'ex giudice Apostolico. Ma la destra vota contro: Sui migranti non fu imparziale; La giudice Apostolico, il Csm la promuove al massimo livello nonostante le dimissioni; Il No ha vinto e il Csm premia la giudice Apostolico con la santificazione. ESCLUSIVO - Il Csm riabilita Apostolico: scatta la promozione per la giudice del caso CutroAimi contesta la settima valutazione di professionalità e solleva dubbi su imparzialità, equilibrio e credibilità della toga finita al centro delle polemiche sui migranti ... msn.com Il Csm regala 30mila euro di buonuscita all'ApostolicoUna buonuscita da oltre trentamila euro: questo il benefit che ieri il Consiglio superiore della magistratura riconosce a Iolanda Apostolico (nella foto), la giudice siciliana divenuta famosa per la s ... ilgiornale.it "Segui in diretta il Viaggio Apostolico di Papa Leone XIV in Camerun, con l’incontro per la pace con la comunità di Bamenda presso la Cattedrale di San Giuseppe. In un contesto segnato da tensioni e sofferenze, il Santo Padre si fa pellegrino di pace, incontr facebook Appuntamenti su #Tv2000 #16aprile #PapaLeoneXIV Viaggio apostolico in #Camerun in diretta dalle ore 12.20 ore 21.10 film "Misure straordinarie" con Harrison Ford e Brendan Fraser #guidatv #film #intrattenimento #informazione #cinema x.com