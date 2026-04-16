Cruciani | Cosa si pretendeva da Allegri che giocasse come il Como? Critiche per i soliti pregiudizi

Giuseppe Cruciani ha commentato le recenti critiche rivolte all'allenatore, sottolineando che non si può pretendere che giochi come il Como. Ha aggiunto che spesso le discussioni sono alimentate dai soliti pregiudizi e che bisogna valutare i risultati e le scelte tecniche senza generalizzazioni. Cruciani ha espresso questa posizione in un intervento radiofonico, evidenziando come le critiche siano spesso sproporzionate rispetto ai fatti concreti.

Il suo Milan è terzo in classifica, a - 2 dal Napoli (Campione d'Italia in carica) che è secondo, ha lottato a lungo per lo Scudetto ed è perfettamente in corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo dichiarato dal club a inizio stagione. Eppure, per molti, il lavoro di Massimiliano Allegri in rossonero è catalogabile come fallimento. Questo perché il Milan vive un momento nero, caratterizzato da tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Ma si commetterebbe un errore madornale a gettare il bambino con l'acqua sporca. E questo, per esempio, Giuseppe Cruciani lo sa e come. Il giornalista e...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Cruciani: “Cosa si pretendeva da Allegri, che giocasse come il Como? Critiche per i soliti pregiudizi” Notizie correlate Cruciani contro le critiche: «Ma davvero credete alla Marotta League? Sono i soliti piagnistei vittimisti…»Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Si accende Milan-Como, al Sinigaglia spunta lo striscione: “Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri”Circa un mese fa il Milan si imponeva 3-1 a Como al termine di una gara tutt'altro che semplice per i rossoneri. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Cruciani ironico: Cosa si pretendeva da Allegri, che giocasse come il Como? Astio nei suoi...; Serie A, il programma completo della 33^ giornata: Milan in campo dopo Inter e Napoli. Cruciani ironico: Cosa si pretendeva da Allegri, che giocasse come il Como? Astio nei suoi confronti incomprensibileDurante l'ultima puntata di Numer1 podcast, Giuseppe Cruciani ha parlato di Massimiliano Allegri e delle pretese che i tifosi e gli addetti ai lavori avevano per questa stagione. Queste ... milannews.it