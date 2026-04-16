Criticità e lacune nella sanità il richiamo di Anac ad Aoui e Azienda Zero
L’Autorità nazionale anticorruzione ha esaminato l’attività di due enti del sistema sanitario regionale, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e l’Azienda Zero. Con un provvedimento firmato dal presidente e approvato il 1° aprile, sono stati formulati rilievi riguardo a criticità e lacune nella gestione e nelle procedure adottate da queste strutture. La decisione si inserisce in un’analisi più ampia delle criticità presenti nel settore sanitario.
L’attività dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) e di Azienda Zero è finita sotto la lente d’ingrandimento dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che con un atto a firma del presidente Giuseppe Busia approvato il 1° aprile scorso ha formalizzato pesanti rilievi.🔗 Leggi su Veronasera.it
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