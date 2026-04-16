Criticità e lacune nella sanità il richiamo di Anac ad Aoui e Azienda Zero

L’Autorità nazionale anticorruzione ha esaminato l’attività di due enti del sistema sanitario regionale, l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e l’Azienda Zero. Con un provvedimento firmato dal presidente e approvato il 1° aprile, sono stati formulati rilievi riguardo a criticità e lacune nella gestione e nelle procedure adottate da queste strutture. La decisione si inserisce in un’analisi più ampia delle criticità presenti nel settore sanitario.