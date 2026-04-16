Crisi H&M chiuderanno 160 store in tutto il mondo si anche in Italia

H&M ha annunciato la chiusura di 160 negozi in tutto il mondo, inclusa l’Italia. La decisione fa seguito a una crisi aziendale che ha portato alla riorganizzazione della rete di vendita. La chiusura riguarda punti vendita situati in diverse nazioni, con l’obiettivo di ridurre le perdite e ristrutturare le operazioni. La notizia riguarda direttamente il settore del fast fashion e le sue dinamiche di mercato.

La crisi di H&M è reale: il futuro piano di ridimensionamento del colosso del fast fashion punta direttamente alla rete retail italiana. Il tutto, però, non senza nuovi investimenti: sia a Bari che nel mondo dei lavoratori a chiamata. Un cambiamento necessario per uno dei volti simboli del fast fashion in Italia, che combatte la pressione di Shein e Zara. Crisi H&M, in Italia chiuderanno 16 negozi. La previsione è di chiudere 160 negozi nel corso di tutto il 2026. Questa riorganizzazione arriva a causa di un calo dei ricavi del 10 per cento nel primo trimestre (nonostante un buon finale di 2025). E questo coinvolge direttamente Paesi com l’Italia, dove verrà chiuso lo store di Roma Tuscolana.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Crisi H&M, chiuderanno 160 store in tutto il mondo (si, anche in Italia) Notizie correlate H&M chiude 160 negozi, anche in Italia: quanti lavoratori sono a rischioIl gruppo svedese H&M annuncia la chiusura di 160 negozi nel corso del 2026 e il taglio coinvolge direttamente anche l’Italia. H&M taglia i negozi: 160 chiusure previste, l’Italia nel mirinoIl colosso svedese H&M ha avviato una drastica ristrutturazione della propria rete commerciale che porterà alla chiusura di 160 punti vendita nel... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: H&M chiude 160 negozi: la scelta per la concorrenza spietata nella fast fashion, ora sempre più solo on line; H&M chiude 160 negozi, anche in Italia: quanti lavoratori sono a rischio; H&M chiude 160 negozi nel 2026: il 10 maggio abbassa la serranda lo store di Roma Tuscolana. Crisi H&M, chiuderanno 160 store in tutto il mondo (si, anche in Italia)La crisi di H&M è reale: il futuro piano di ridimensionamento del colosso del ... msn.com H&M chiude 160 negozi: la crisi del colosso del fast fashion (che tocca anche l’Italia)L’azienda sta cercando di competere con player nativi digitali e giganti del fast fashion: le chiusure previste e le preoccupazioni per l’occupazione ... corriere.it Il consigliere regionale del Pd Ubaldo Pagano lancia l’allerta sulla crisi: “Famiglie e territori non possono reggere un altro colpo” - facebook.com facebook Crisi del calcio, i settori giovanili: «Formazione, idee, regole e tempo» x.com