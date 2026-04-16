Cremonese vs Torino trentatreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentatreesima giornata di Serie A 20252026, si affrontano Cremonese e Torino. La squadra di casa cerca punti per evitare la retrocessione, mentre gli ospiti, attualmente fuori dalle posizioni europee, puntano a consolidare il proprio momento positivo. La partita si svolge in un contesto in cui entrambe le formazioni sono determinate a ottenere risultati importanti, con le formazioni che si preparano a scendere in campo secondo le probabili scelte dei rispettivi allenatori.

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I grigiorossi hanno bisogno di punti pesanti per restare fuori dalla zona retrocessione, mentre i granata, fuori dalla zona europea, vogliono confermare il buon momento recente. Cremonese vs Torino si giocherà domenica 19 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio Zini C REMONESE VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi non possono più sbagliare, essendo coinvolti ancora nella zona calda, e di conseguenza ogni partita rappresenta una finale. La squadra di Giampaolo è reduce da due sconfitte consecutive, contro Bologna e Cagliari, ed attualmente occupa il terz’ultimo posto con il Lecce, cosa che la costringerebbe allo spareggio contro i salentini.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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