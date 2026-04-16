Creepers comeback | Vivienne Westwood riporta le scarpe più punk di sempre ma rifatte per adesso

Le scarpe creepers, simbolo della moda punk, stanno tornando in auge grazie a un nuovo modello firmato da una nota stilista. La collezione presenta versioni rielaborate delle classiche calzature, mantenendo gli elementi distintivi ma aggiornandoli con nuovi materiali. La designer ha annunciato che si tratta di un'interpretazione temporanea, con produzioni limitate. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di moda alternativa, pronti a riabbracciare un look che non passa mai del tutto di moda.

Ci sono scarpe che non tornano mai davvero—restano lì, in standby, pronte a rientrare quando il mood collettivo cambia. Le brothel creepers sono esattamente questo. E ora tornano ufficialmente, con una capsule che ha senso oggi tanto quanto negli anni ’70. Vivienne Westwood riattiva la connessione con George Cox per i 75 anni della creeper originale e, attenzione, non è un’operazione nostalgia. Tornano le creepers di Vivienne Westwood con George Cox: da sottocultura a statement piece (di nuovo). Le creepers nascono nel 1949. Suole spesse in crepe, silhouette bassa, attitudine zero compromessi. Poi arrivano teddy boys, punk, club kids—e diventano uniforme.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Creepers comeback: Vivienne Westwood riporta le scarpe più punk di sempre (ma rifatte per adesso) Notizie correlate Leggi anche: Vivienne Westwood ‘Bea’: Lana, Seta e Icona Punk 7 marzo a Piacenza: la ribellione di Vivienne WestwoodIl prossimo sabato 7 marzo, il Caffè del Liceo di Piacenza ospiterà una Colazione alla moda dedicata al genio di Vivienne Westwood.