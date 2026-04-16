Costa nuovo capogruppo FI alla Camera | Interpreterò un centrodestra moderno fatto di diritti e libertà

Un nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera ha annunciato di voler rappresentare un centrodestra orientato a promuovere diritti e libertà. In una fase caratterizzata da tensioni interne al partito, ha adottato un tono pacato e conciliatore, sottolineando l’intenzione di interpretare un’area politica più aperta e moderna. La sua nomina arriva in un momento di sfide e divisioni tra le diverse anime del partito.

“È uno dei momenti più emozionanti della mia storia politica: assumere la presidenza di un gruppo che ha nel simbolo il nome diBerlusconiè una grande responsabilità“. Non trattiene l’entusiasmoEnrico Costa, parlando della sua elezione acapogruppo di Forza Italiaalla Camera, conscio dell’aria di rinnovamentoche si respira nelle ultime settimane nel partito dei figli del Cavaliere. Lo fa in un’intervista aLa Repubblica, ricordando come il suo rapporto personale con il fondatore di Fininvest sia sempre stato estremamente cordiale, nonostante si sia spesso trovato in dissenso con lui,abbandonando per ben due volte il partito. “Avevamo entrambi...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Costa nuovo capogruppo FI alla Camera: “Interpreterò un centrodestra moderno fatto di diritti e libertà” Notizie correlate Enrico Costa è il nuovo capogruppo FI alla Camera: "Centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti"Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Enrico Costa è il nuovo capogruppo FI alla Camera; Forza Italia, Costa nuovo capogruppo alla Camera: l'ex ministro eletto per acclamazione al posto di Barelli; Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di Barelli; Enrico Costa nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera, prende il posto di Paolo Barelli. Enrico Costa è il nuovo capogruppo di FI alla CameraE' stato eletto per acclamazione dall'assemblea dei deputati azzurri. Costa, nato 56 anni fa a Cuneo, avvocato e già ministro per gli Affari regionali, succede a Paolo Barelli ... rainews.it Il nuovo capogruppo di Fi Enrico Costa, animo liberale nel segno del padre: una vita scomoda da garantista. Ora a lui tocca la «rivoluzione»Enrico è persona garbata, gentile al limite del soave. Poi è probabile che, al pari di tutti i politici, non abbia il pelo sullo stomaco, ma addirittura una moquette. E ce ne vuole per quello che lo a ... roma.corriere.it Cracco, quanto costa mangiare nel nuovo ristorante dello chef VIDEO - facebook.com facebook Con @Enrico__Costa, nuovo Capogruppo di @forza_italia alla #Camera. Un rinnovato impegno per il garantismo, le libertà economiche, i diritti civili: un partito sempre più moderno, con i piedi nel presente e lo sguardo rivolto al futuro: auguri! x.com