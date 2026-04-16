La prossima settimana, le reti Mediaset trasmetteranno di nuovo la Coppa Italia, che sostituirà temporaneamente alcune delle programmazioni abituali. In particolare, sia il reality Grande Fratello Vip che il programma Le Iene saranno spostati dalle loro consuete collocazioni in palinsesto. Questa modifica riguarda solo la programmazione della settimana in arrivo e non comporta cambiamenti permanenti nelle reti.

Sulle reti Mediaset torna la prossima settimana la Coppa Italia e sia Grande Fratello Vip che Le Iene ‘sloggiano’ dalle rispettive collocazioni. Sono le semifinali Inter-Como e Atalanta-Lazio a costringere la TV di Cologno Monzese a rivedere la programmazione di prima serata. Inter-Como su Canale 5, GF Vip passa al mercoledì. La prima semfinale di Coppa Italia in programma è Inter-Como di martedì 21 aprile, in onda alle 21 su Canale 5. Salta giocoforza La Ruota della Fortuna così come Grande Fratello Vip, la cui undicesima puntata (la decima è domani) slitta di 24 ore a mercoledì 22 aprile. Atalanta-Lazio su Italia 1, Le Iene passano al giovedì.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Coppa Italia ‘sloggia’ Grande Fratello Vip e Le Iene

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