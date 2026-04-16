Conviene Gsc Cookies – Premium?

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. GSC Cookies – Premium. GSC Cookies è una varietà di cannabis light con un contenuto di CBD del 56%. La genetica è un ibrido con il 70% di dominanza Indica e il 30% Sativa, derivante dall’incrocio tra OG Kush e Durban Poison. Il prodotto è coltivato con metodo indoor aeroponico nella Bay Area, in California. Caratteristiche tecniche e organolettiche. Terpeni dominanti: Limonene, Mircene, Beta Cariofillene.. Profilo aromatico: Note di menta e agrumi; gusto diesel, dolce, piccante e terroso.🔗 Leggi su Ameve.eu

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