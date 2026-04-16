Convegno sulla longevità all’Hotel Alexander Palace di Abano Terme

Sabato 18 aprile, dalle 9 alle 13, l’Hotel Alexander Palace di Abano Terme ospiterà il convegno intitolato “Longevità: una r-evolution verso un nuovo patto sociale”. L’evento si concentrerà su una delle trasformazioni più significative del periodo attuale, analizzando il tema della longevità e le sue implicazioni nel contesto sociale. La conferenza è rivolta a professionisti e cittadini interessati a capire i cambiamenti legati all’aumento dell’aspettativa di vita.

Sarà l’Hotel Alexander Palace di Abano Terme (PD) ad ospitare sabato 18 aprile, dalle ore 9 alle 13, il convegno “Longevità: una r-evolution verso un nuovo patto sociale” che si propone di accendere i riflettori su una delle trasformazioni più profonde del nostro tempo. Promosso con il supporto.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Benessere su misura ad Abano Terme: le nuove proposte dell’Hotel Columbia TermeL’Hotel Columbia Terme di Abano Terme presenta due nuovi percorsi dedicati al benessere, pensati per rispondere a esigenze diverse ma complementari:... Tipicità, il “Modello Inrca” al centro del convegno sulla longevità attivaANCONA - La sanità del futuro passa dalla capacità di garantire non solo una vita più lunga, ma anche una vita migliore.