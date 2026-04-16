Dodici persone risultano indagate nell’ambito di un’indagine sulla gestione del Teatro San Carlo di Napoli, risalente al periodo compreso tra il 2020 e aprile 2025, durante la quale Stéphane Lissner era alla guida dell’istituzione. L’inchiesta si concentra su presunte irregolarità legate ai conti del teatro, senza che siano ancora stati resi noti dettagli specifici sulle accuse.

Sono dodici gli iscritti nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla gestione del Teatro San Carlo di Napoli durante l'era di Stéphane Lissner, tra il 2020 e l'aprile 2025. Tra loro compaiono lo stesso ex sovrintendente, l'ex direttore generale Emmanuela Spedaliere oggi direttore marketing, Michele Mangini Sorrentino, figlio della Spedaliere, e il coordinatore dell'area artistica e casting director Ilias Tzempetodonis, atteso dal prossimo novembre al Maggio Musicale Fiorentino come consulente, dopo incarichi alla Scala e all'Opera di Parigi, dove ha collaborato a lungo con Lissner. La procura ha disposto una nuova operazione della Guardia di finanza: accessi negli uffici, acquisizione di documenti, sequestro di dispositivi mobili.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Conti del teatro S. Carlo, Lissner nei guai per truffa

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