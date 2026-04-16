Durante la presentazione del libro di Giuseppe Conte, l'ex premier ha richiesto un programma condiviso e regole chiare per le primarie, sostenendo che così saranno unitarie. La discussione si è concentrata sul futuro della coalizione e sulla necessità di definire un percorso comune. È stato anche fatto riferimento a un ampio schieramento politico che include diverse forze, confermando il suo impegno nel mantenere saldo il 'campo largo' esistente.

ROMA – C’è un bel pezzo di ‘campo largo’ alla presentazione del libro di Giuseppe Conte, tutto il ‘patto di sindacato’ della coalizione che ormai l’ex premier non mette più in discussione. Davanti Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni il leader del Movimento usa toni da ‘federatore’, ribadisce che le primarie vanno fatte per “rispondere alla domanda di partecipazione” e che proprio per evitare che diventino laceranti è necessario partire dal “programma” e dalle “regole”, per far sì che gli elettori delle varie forze del centrosinistra si riconoscano nel vincitore, chiunque egli – o ella – sia. Conte, anche oggi, non segue la Schlein che ha offerto solidarietà a Giorgia Meloni per gli attacchi di Donald Trump.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Conte chiede programma e regole per le primarie: “Così saranno unitarie”

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Panoramica sull’argomento

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