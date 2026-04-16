L’ex presidente del Consiglio ha visitato il carcere di Poggioreale, incontrando i detenuti senza un tono ufficiale o cerimonioso. La visita non è stata programmata come evento simbolico, ma ha rappresentato un momento di confronto diretto. Durante l’incontro, sono stati affrontati temi legati agli errori commessi e al percorso di riscatto possibile. La visita si è svolta in modo spontaneo, senza formalità apparenti.

Non una visita formale. Non un appuntamento simbolico da archiviare in fretta. L’incontro tra Antonio Conte e i detenuti del carcere di Poggioreale ha avuto un tono diverso. Più diretto. Più personale. L’allenatore del Napoli ha parlato di calcio, certo, ma soprattutto di mentalità, responsabilità e crescita. Nel suo intervento, Conte ha spiegato cosa pretende ogni giorno da chi lavora con lui. Non solo dai calciatori. Il suo concetto di squadra è più ampio e coinvolge tutte le figure che vivono il club. Per questo ha sottolineato quanto, per lui, conti il modo in cui si reagisce dopo una sconfitta. “Quando vedo gente ridere dopo che abbiamo perso, questo mi fa inczzare molto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte a Poggioreale: il messaggio su errori e riscatto

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