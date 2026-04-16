A 20 anni, Carlos Alcaraz e Rafael Nadal hanno entrambi partecipato all’Open di Barcellona, registrando risultati significativi. Nadal ha conquistato numerosi titoli in questa competizione, stabilendo diversi record nel corso degli anni. Alcaraz, invece, ha disputato la sua prima partecipazione a questa età, attirando l’attenzione sulle sue prestazioni. Il confronto tra i due atleti mette in evidenza le differenze e le somme di risultati raggiunte a questa età nello stesso torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Rafael Nadal è il re indiscusso del Barcelona Open, avendo conquistato il titolo più volte di chiunque altro nella storia del torneo. Dall’inizio della sua carriera nel 2005 fino al 2021, ha raccolto un impressionante bottino di 12 vittorie sui campi in terra rossa del torneo catalano. La sua prima vittoria risale al 2005, quando, all’età di soli 18 anni, ha battuto Juan Carlos Ferrero con un netto 6–1, 7–6, 6–3. Questo successo ha segnato l’inizio di un’era straordinaria per il tennista spagnolo, che dominerà il torneo nei successivi 16 anni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Confronto tra i record di Alcaraz e Nadal all’Open di Barcellona a 20 anni.

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