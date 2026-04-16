Un’azienda nel settore delle telecomunicazioni ha deciso di utilizzare lo storytelling video per raccontare il mondo di internet. Attraverso questa strategia, mira a comunicare in modo autentico e coinvolgente, rendendo più comprensibile il funzionamento e i servizi offerti. La scelta si inserisce in una campagna di promozione volta a raggiungere un pubblico più vasto, puntando sulla narrazione visiva per spiegare concetti complessi legati alla connessione e alla tecnologia.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Comunicare nel modo giusto permette di raggiungere le persone, in qualsiasi ambito e qualunque sia l’argomento di riferimento. E saper comunicare nel mondo delle telecomunicazioni è la condizione necessaria per poter dire di aver fatto un buon lavoro. “Comunicazione” e “persone” sono due delle parole chiave di un progetto tutto italiano attivo da oltre vent’anni. L’azienda bolognese Ehiweb ha incontrato il successo già dal 2004 per via della sua capacità di porsi come un provider che mette al centro le persone. La concorrenza nel mondo delle telecomunicazioni italiane è molto vasta, ma la fama di Ehiweb risiede nell’aver costruito e consolidato nel corso degli anni un modello di connettività che punta a mettere sempre le persone al centro del servizio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Comunicazione autentica: Ehiweb sceglie lo storytelling video per raccontare internet

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