Cobolli allo stadio con Shelton per Bayern-Real | profezia sui gol azzeccata può sorridere

Durante la partita tra Bayern Monaco e Real Madrid, un tennista italiano e un altro spettatore sono stati immortalati insieme nelle tribune dello stadio. Un video pubblicato online mostra i due mentre seguono con attenzione l'incontro, e una previsione di Cobolli sui gol si rivela corretta. La scena ha attirato l’attenzione di molti spettatori, diventando virale sui social media.

Dal tennis alla Champions League: Cobolli e Shelton show sulle tribune di Bayern Monaco-Real Madrid. Il video virale dello e la "profezia" del tennista azzurro.🔗 Leggi su Fanpage.it

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