In occasione della partita tra Bayern Monaco e Real Madrid all'Allianz Arena di Monaco, il tennista e tifoso Flavio Cobolli si trova tra il pubblico insieme a Ben Shelton, entrambi partecipanti del torneo ATP in corso in città. Prima dell’inizio del match, Cobolli ha dichiarato di essere triste se la squadra tedesca non segna almeno sei gol. La presenza di entrambi gli atleti ha attirato l’attenzione dei presenti prima del calcio d’inizio.

Tennista, tifoso e anche profeta: Flavio Cobolli in compagnia di Ben Shelton all'Allianz Arena di Monaco - entrambi impegnati nel torneo Atp del capoluogo bavarese - "predice" lo show di Bayern Monaco-Real Madrid prima del calcio d'inizio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cobolli a Monaco a vedere Bayern-Real Madrid: "Se non fanno sei gol sono triste"

Il GESTO che farà VENDICARE il REAL MADRID dal BAYERN MONACO

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