A pochi giorni da WrestleMania 42, CM Punk ha commentato nuovamente la rivalità con Roman Reigns, evidenziando un sentimento di risentimento nei confronti di chi, secondo lui, ha avuto una strada più semplice per raggiungere il successo nel mondo del wrestling. La discussione si inserisce nel contesto della promozione dell’evento, con il wrestler che ha espresso alcune considerazioni sulla dinamica tra i due atleti.

A pochi giorni da WrestleMania 42, CM Punk è tornato a parlare della rivalità che lo oppone a Roman Reigns. Una faida costruita su promo profondamente personali, che hanno portato sul ring questioni mai sopite fra i due. Reigns ha già spiegato pubblicamente perché odia CM Punk, il quale ha confermato che il sentimento è reciproco. In un’intervista concessa a Corey Graves, CM Punk è entrato nel dettaglio dei suoi primi rapporti con Reigns, risalenti ai tempi del debutto del rivale come membro dello Shield. Le radici business di una rivalità diventata personale. Per CM Punk, il contrasto con Roman Reigns ha basi diverse dalle altre rivalità della sua carriera.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - CM Punk su Roman Reigns: “C’è risentimento verso chi nasce con la strada spianata”

CM Punk vs. Roman Reigns | Road to WrestleMania 42: WWE Playlist

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ROMAN REIGNS aggiunge un altro, importante tassello sul perché odia CM PUNK. Il loro ultimo scontro verbale a Raw è stato forse il più interessante e sincero, in attesa che il ring di WrestleMania ci dica chi è il più forte! - facebook.com facebook