Cinque per mille al Comune di Verona contro il disagio abitativo e socio?sanitario

Il Comune di Verona ha nuovamente invitato i cittadini a destinare il cinque per mille dell’Irpef alle iniziative sociali locali, in particolare per affrontare problemi legati al disagio abitativo e socio-sanitario. L’appello riguarda la dichiarazione dei redditi del 2025 e mira a sostenere progetti e servizi nel territorio comunale. La scelta permette di contribuire direttamente alle attività di assistenza e supporto per le persone in difficoltà.

Il Comune di Verona ha rinnovato l’appello ai cittadini affinché, nella dichiarazione dei redditi 2025, scelgano di destinare il 5 per mille dell’Irpef alle attività sociali del proprio Comune di residenza. Una possibilità prevista nei modelli fiscali relativi ai redditi prodotti l'anno scorso.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Ater Verona in cinque anni d'interventi ha riqualificato quasi metà del patrimonio abitativoAdeguamento sismico ed efficienza energetica al centro del piano 2021-2026: investimenti complessivi per circa 140 milioni di euro Si è tenuta lunedì... Contributo per il disagio abitativo. Ne beneficeranno 150 nuclei familiariUMBERTIDE - Sono 150 le famiglie terremotate che beneficeranno del Contributo per il disagio abitativo (Cda), sostegno che ora sostituisce il Cas. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Verona e il 5 per mille: come i tuoi soldi aiutano le famiglie della città; Decadimento cognitivo e demenze: dall'ascolto alla cura / Notizie / Novità / Homepage; Tennis, i vincitori del Città di Firenze. Pienone alle Cascine; Claudio Baglioni a Firenze 'architetto di emozioni'. Verona e il 5 per mille: come i tuoi soldi aiutano le famiglie della cittàLa solidarietà che non costa nulla: come trasformare il tuo 5 per mille della dichiarazione dei redditi in aiuti per Verona ... veronaoggi.it Il Comune di Verona introduce una serie di modifiche alla viabilità nei quartieri Stadio e Borgo Milano, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e rendere più fluida la circolazione. I nuovi provvedimenti entreranno in vigore da mercoledì 15 aprile. Nel - facebook.com facebook